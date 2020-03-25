«Истерикам я не подвержен»: Макаревич высказался о ситуации с коронавирусом

Музыкант вернулся из Америки и теперь находится на карантине в Москве.

Знаменитый музыкант, композитор и бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сейчас находится на карантине. Он несколько дней назад вернулся из-за океана — певец пребывал в Майами и уже успел увидеть, что происходит на улицах из-за пандемии: пустые улицы, закрытые общественные места и заведения. Однако, по словам артиста, он абсолютно спокойно оценивает сложившуюся ситуацию.

«Я, слава Богу, все-таки из медицинской семьи, да. Поэтому, истерикам я не подвержен и другим истерить не советую. Но и глупостей тоже делать не буду» — рассказал Макаревич порталу КП.ру.

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Композитор подчеркнул, что каждому по силам уберечь себя от заразы. Главное, внимательно относиться к происходящему, трезво мыслить и мыть чаще руки и не контактировать с заболевшими людьми, которые кашляют и чихают. А пожилым лучше посидеть дома. При этом, артист отметил: разговоры о коронавирусе его достали до такой степени, что участвовать в обсуждениях ему не хочется.