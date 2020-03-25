«Мне было очень обидно» : Гулькина призналась, как ее вынудили покинуть группу «Мираж»

Наталья Гулькина стала новой героиней передачи «Секрет на миллион». Она откровенно побеседовала с Лерой Кудрявцевой. В свое время певица была солисткой группы «Мираж», но, как оказалось, атмосфера в коллективе была не самая дружеская. Артистка призналась, что ее задевали коллеги. «Мне было очень обидно», — отметила она. С продюсером коллектива отношения у нее тоже не сложились. Женщина не стала скрывать, что деньги его испортили, так как он думал лишь о том, как заработать еще больше.

«Я никуда не собиралась уходить и не хотела никуда уходить!» — объяснила Гулькина Лере. По ее словам, группа стала зарабатывать очень приличные деньги, но с ней никто не делился. Продюсер даже не собиралась с ней делиться гонорарами. «А она смотрит, как ты сейчас, хлопает глазами и говорит: «Какие деньги? В смысле? Я у тебя что-то брала?» — вспомнила певица.

С Маргаритой Суханкиной, которая была частью коллектива, у Натальи произошел конфликт. Коллега стремилась стать оперной певицей. Тогда терпение Гулькиной лопнуло и она вынуждена была покинуть группу. Она не отчаялась, а, наоборот, создала свой коллектив «Звезды».

Ныне за плечами артистки несколько браков. Она воспитала детей: дочку Яну и сына Алексея. Певица делится вкусными рецептами в соцсети и выглядит счастливой, но у нее есть одна тайна, которая не дает ей спокойно жить, а рассказать о ней страшно, отметила Кудрявцева в своей колонке для портала Teleprogramma.pro. Раскроет ли Гулькина самое личное, можно будет узнать в новом выпуске передачи «Секрет на миллион».