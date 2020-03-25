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Дочь Любови Успенской разместила трогательный детский снимок

На фотографии Татьяне Плаксиной не больше пяти лет.

Дочь Любови Успенской разместила трогательный детский снимок
Дочь Успенской показала свой детский снимок/http://globallookpress.com/

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram поделилась снимком, который был сделан много лет назад. На снимке тридцатилетней девушке не больше пяти лет. Поклонники отметили, что фотография получилась красивой, а девочка, изображенная на ней, очень милая.

Также Татьяна Плаксина поделилась музыкой, которую она слушает, находясь в Америке. Напомним, что сейчас дочь Любови Успенской находится в Калифорнии. Туда она уехала от своей матери, с которой у нее случился серьезный конфликт.

Ранее в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ девушка заявила на всю страну, что родительница издевалась над ней. История получила широкую огласку в прессе.

Сама Любовь Успенская утверждала, что журналисты просто подставили ее с дочкой. Якобы у них прекрасные отношения. Уже прибыв в Америку, Татьяна Плаксина сказала, что от своих слов отказываться не намерена. Мать, как она сказала, действительно не понимала ее и порой все доходило до рукоприкладства.

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