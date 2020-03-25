«Выход всегда есть»: Галина Боб дала мастер-класс по изготовлению масок из носков

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб призналась, что, сидя на карантине, буквально стала «дуреть». Она боится прикасаться к чему-либо на улице, когда приходится выходить за продуктами, и ближе, чем на два метра, к людям не походит.

«Шарахаюсь от всех как дикая. И руки у меня скоро в дырах будут от мытья и брызганья антисептиком, и руль, и телефон…» — написала она в личном блоге.

Однако, сидя дома, звезда приобрела один полезный навык – научилась делать защитные маски из носков! Для этого актриса предложила брать исключительно чистые экземпляры. Все, что нужно – это отрезать две дырочки по бокам возле резинки и натянуть на них уши. Результат – ошеломительный! А если быть точнее – все смеются, глядя на маски с хоботами.

«Выход всегда есть», — написала звезда в Instagram.

Удивительно, но далеко не все подписчики поняли, что Галина пошутила. Многие на полном серьезе стали осуждать звезду, попытавшуюся поднять народу настроение.

«Что за висящий хобот? Вот людям делать нечего», «Вот честно… надоели эти приколы с масками… не смешно уже», «А зачем носками дышать?» – написали фолловеры.

Внимание! О том, какие маски и прочие средства действительно помогают в профилактике коронавируса и других инфекций, рекомендуем узнавать у специалистов. Данная публикация имеет развлекательный характер.