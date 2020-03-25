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Загитова ответила поклоннице на вопрос, как долго она будет повторять все за Медведевой

Фигуристка разместила ролик, на котором тренируется в домашней обстановке, что привело к бурному обсуждению.

Загитова ответила поклоннице на вопрос, как долго она будет повторять все за Медведевой
Загитова ответила поклоннице, что она копирует Медведеву/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпиона корейского Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на слова одной из своих подписчиц. Подопечная тренера Этери Тутберидзе разместила ролик, на которой в домашних условиях делает зарядку. Интересно, что ранее серебряный призер игр в Пхенчхане Евгения Медведева размещала подобный ролик, на котором тренируется дома.

Комментарий Загитовой. Фото
Загитова ответила поклоннице/https://www.instagram.com/azagitova/

«Я, конечно, люблю Алину, но сколько можно повторять за Женей?» — задала вопрос подписчица Алине Загитовой.

«Видео я записала еще вчера», — отреагировала олимпийская чемпионка, намекая, что ее ролик был записан раньше, чем у Медведевой.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса все тренировки в группе Этери Тутберидзе остановлены. Это продлится как минимум до 12 апреля. В связи с коронавирусом на осень сдвинут чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования должны были состояться во второй половине марта в канадском Монреале. Кстати, Медведева должна была дебютировать на них в роли комментатора.

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Алина ЗагитоваЕвгения МедведеваМонреальНовости googleфигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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