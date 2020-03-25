«Подтягиваюсь 17 раз»: Чадов похвастался своей физической формой

Сидя на карантине, артист не прекратил тренировки.

Занятия физическими упражнениями в домашних условиях стали практически челленджем в условиях российского карантина. Многие звезды подхватили его, не желая киснуть в момент закрытия спортивных комплексов.

Любительские физзанятия показали в Сети балерина Анастасия Волочкова и фигуристка Алина Загитова. Девушки выполняют дома несложные упражнения, стремясь сохранить фигуру даже во время эпидемии.

А вот актриса Агата Муцениеце предпочитает бегать по утрам несколько километров по улице. К ее челленджу уже присоединилось несколько девушек, наблюдающий за звездой в Instagram.

Не стал отставать от дам и актер Алексей Чадов, который в условиях карантина стал пользоваться дворовым спортивно-игровым комплексом.

«Я подтягиваюсь 17 раз, а ты? Пока клубы закрыты, продолжаем тренироваться на свежем воздухе! Занимайтесь спортом, друзья! Не хандри!» — призвал он своих поклонников.

Отметим, что многие фолловеры артиста похвастались более внушительными результатами физподготовки. Некоторые мужчины заявили, что способны подтянуться до 45 раз.

А сколько раз можете вы?