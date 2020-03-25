«Снова без трусов?»: Асмус предстала в роли модели секс-видеочата

Актриса расстроила подписчиков, что пикантных сцен с ней в новой картине они не увидят.

Звезда нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус в личном аккаунте в «Инстаграме» поделилась с подписчиками своими фотографиями, на которых предстала в разных образах. Оказалось, что это ипостаси актрисы для ее новой роли — девушка сыграет модель секс-видеочата в картине «Китобой».

«У-у-уфь! Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты», — похвасталась Асмус.

Нимфетка, дерзкая рокерша, раскрепощенная и доступная, инопланетная и далекая – четыре портрета Асмус представили ее в самых разных образах. Но часть подписчиков оценили не отдельные фотографии, а общую идею кинофильма. Они набросились на звезду с упреками:

«Смотрю, вошла во вкус быть порнозвездой», «Снова без трусов?», «Реально расстроила!», «Фу-у-у-у», «Сама снимаешься в эротике, а потом плачешься, что тебя в этом попрекают», «Верните порядочную Асмус», — написали некоторые недовольные.

Напомним, Кристина Асмус после выхода фильма «Текст» подверглась жесткой травле в Сети за откровенные сцены с ее участием. Досталось и мужу актрисы, юмористу Гарику Харламову, которого, кстати, хейтеры троллят на эту тему до сих пор.