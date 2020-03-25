«Она баловалась с вином, с сигаретами»: Буйнов рассказал о своей дочери Юлии

Певец Александр Буйнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей единственной дочери Юлии. Она родилась в его втором браке.

«Когда дочке Юльке было 18 лет, она была очень тоненькая, такая тростиночка. Моя третья жена Алена взяла ее на работу. А потом дочь стала терять форму. Я говорил ей: «У тебя идеальная форма, чтобы выйти замуж, а для сцены уже не подходит: есть лишние килограммы». Дочь искала себя. У нее был парень-футболист, с которым случилось несчастье. Он погиб. Дочь не знала, куда себя деть. Она баловалась с вином, с сигаретами». Александр Буйнов

По словам музыканта, все изменилось, когда дочь пришла в храм исповедаться, чтобы очистить душу. «В этом же храме оказался парень по имени Андрей. Через какое-то время они венчались. Юлька очень сильно изменились. Родили мне внука Сашку. А потом еще внучек Дарью и Софью», — сказал Александр Буйнов.

Сам он не переживает, что в третьем браке у него нет детей от любимой супруги Алены. «Не стали мы с ней родителями и не стали — ничего страшного нет. У нас очень гостеприимный дом. Алена сразу сказала, что это будет дом дружбы. Там полянка, футбол. Все это для людей, для гостей. Не бывает чувства одиночества никогда в этом нашем доме», — заявил Александр Буйнов.