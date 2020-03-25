«Хорошая жена из рядового сделает генерала»: Буйнов признался, что боготворит третью супругу

Музыкант Александр Буйнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что без ума от своей третьей супруги Алены. Она стремительно ворвалась в его жизнь и в один миг покорила сердце музыканта.

«Она мне сразу понравилась и все. Алена очень сильная женщина со своими амбициями. Хорошая жена из рядового сделает генерала. Так случилось и у нас. Я занимался творческом, а она всем остальным. Она стала моим профессиональным менеджером. Я позже узнал, что Алена тайно была в меня влюблена. Еще до того, как мы встретились». Александр Буйнов

Как отметил музыкант, Алена до знакомства с ним работала врачом-косметологом. Потом работала в Институте красоты. «Алена могла раскопать мою историю. Узнать что-то из прошлой жизни. Но она не раскапывала. Мы просто погрузились в омут с головой. Через год после знакомства я уже сделал ей предложение. Мы расписались. Алена поставила себя в наших отношениях так, что ее просто невозможно не любить», — сказал певец.

Также исполнитель отметил, что привык уступать в спорах с женой. «У меня есть одно правило, которое должен знать каждый мужчина. Надо просить прощения у женщины, даже когда ты совсем не виноват. Алена может не признаться, что не права. Ну не признается и бог с ним. А я должен сразу признаться, что не прав», — отметил Александр Буйнов.