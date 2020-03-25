Дайнеко в боди и принтованных колготках повторила трюк Виктории Бекхэм с растяжкой

Известный дизайнер и экс-солистка Spice Girls не раз будоражила Сеть этой выходкой.

Виктория Дайнеко повторила за своей тезкой Викторией Бекхэм ее знаменитый трюк с растяжкой. Напомним, дизайнер взрывала интернет-пространство кадрами с поднятой ногой несколько раз, начиная с 2017 года и заканчивая осенью 2019-го. Эта выходка даже превратилась в челлендж.

В своих аккаунтах позу продублировали, к примеру, певица Глюкоза, Ким Кардашян и украинская телеведущая Леся Никитюк. И всегда девушки были одеты необыкновенно соблазнительно.

Дайнеко предстала перед своими поклонниками в не менее привлекательном виде, примерив боди, лаковые сапоги-чулки и трендовые принтованные колготки. Почему она решила повторить трюк Бекхэм именно сейчас, стало понятным из ее поста. Оказалось, что снимок далеко не новый.