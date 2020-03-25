«Как круто!»: Асти резко сменила имидж, представ в синегальских косичках

Певица Асти из дуэта Artik & Asti резко сменила имидж. Теперь на голове у Анны Дзюбы (настоящее имя артистки) вместо привычных длинных прямых волос красуются многочисленные синегальские косички.

С чем связано изменение образа, певица не пояснила, но новая прическа вызвала восторг у ее поклонников.

«Как круто!», «Какие косички красивые», «Боже мой, какая красотка», «Вам очень идут косички, огонь, невероятная», — наперебой пишут фолловеры звезды в Instagram.

Девушки, бурно обсуждающие косы Асти в Сети, также заметили, что носится такая прическа от одного до двух месяцев. И она очень удобна на время карантина.

А вам нравятся косы Асти?