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«Как круто!»: Асти резко сменила имидж, представ в синегальских косичках

Новую прическу певицы бурно обсуждают в Сети.

«Как круто!»: Асти резко сменила имидж, представ в синегальских косичках
Анна Дзюба. Фото: Global look press

Певица Асти из дуэта Artik & Asti резко сменила имидж. Теперь на голове у Анны Дзюбы (настоящее имя артистки) вместо привычных длинных прямых волос красуются многочисленные синегальские косички.

С чем связано изменение образа, певица не пояснила, но новая прическа вызвала восторг у ее поклонников.

«Как круто!», «Какие косички красивые», «Боже мой, какая красотка», «Вам очень идут косички, огонь, невероятная», — наперебой пишут фолловеры звезды в Instagram.

Девушки, бурно обсуждающие косы Асти в Сети, также заметили, что носится такая прическа от одного до двух месяцев. И она очень удобна на время карантина.

А вам нравятся косы Асти?

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Artik & AstiАнна ДзюбаАстикоронавирусНовости googleновости музыкисмена имиджа
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