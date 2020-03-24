Музыка, такос и текила: Нетребко показала, как проводит время с семьей на карантине

Анна Нетребко обычно постоянно находится на гастролях. Для оперной дивы было настоящим счастье, когда она могла хоты бы неделю провести дома. Так еще недавно она давала концерты в Германии и Бельгии, а теперь артистка находится на карантине. В связи с пандемией коронавируса в Австрии, где живет звезда, был объявлен аварийный режим. Вот уже десять дней звезда почти не появляется на улице, стараясь соблюдать самоизоляцию.

Нетребко не теряет времени. Она успела перебрать гардероб, разобрать книги на полках и поиграть с сыном Тьяго в компьютерные игры. Ко всему прочему, каждый день оперная дива «колдует» на кухне . Певица ранее признавалась, что любит импровизировать и готовить из продуктов, которые находит в холодильнике. Однако на карантине она успела побаловать мужа Юсифа Эйвазова пловом сябзи говурма с бараниной и свежей черемшей, а также теплым салатом с овощами и щупальцами кальмаров.

Казалось, что даже у повара могут иссякнуть идеи, но Анна снова нашла чем удивить близких. Новый день она назвала в честь мексиканского блюда такос. Именно его и приготовила артистка. Она подала лепешку с мясом, острым перцем и зеленью очень оригинально — под мексиканскую музыку, а рядом с тарелкой поставила кактус. Сын был рад новому блуду, поэтому вмесете с мамой пританцовывал и радостно кричал.

Нетребко без стеснения позировала в обычной футболке, а также без макияжа и укладки. «Happy tacos day!!! Сегодня у нас мексиканские такос „уличный стиль“ лепёшки из того же теста что и пельмени- а мясо- говядина, маринованная и тушенная часов 4/5, и главное- кинза, чили перец и свежей лайм! Ну и конечно текила!», — написала она.