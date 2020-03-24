«Посланец космоса»: Машкова стала жертвой мошенника

Актриса Мария Машкова стала жертвой мошенников. Не вполне забавной ситуацией 34-летняя знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram. Маша рассказала, что на днях задумала переделать кое-что в своей квартире. Не прошло и нескольких дней, как ей в личные сообщения написал человек по имени Станислав и предложил свои услуги. Машкова, не долго думая, согласилась, но попросила с мужчины расписку.

Ситуацию спас близкий родственник актрисы – младший брат Денис. Молодой человек достаточно быстро раскусил обман и спас сестру от нечистоплотного на руку человека.

«Сначала я решила, что он посланец космоса. Станислав оказался в итоге полнейшим Стасиком. Я сама тоже не очень выступила, не проверила, например, паспортные данные в расписке. Чувак указал данные своей жены. Не угадала с парнем женщина. Разводится уже, молодец!», — отнеслась к произошедшему с юмором она.

Машкова отметила, что не стала медлить и написала в правоохранительные органы заявление с просьбой проверить мошенника не предмет других противоправных действий. Актриса подчеркнула, что до того, как ситуация коснулась ее, она и представить не могла, что подобный род людей действительно существует в реальной жизни, а не в чьих-то рассказах. Зато теперь она точно будет осторожнее.