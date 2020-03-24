«Счастье быть бабушкой»: Лютаева похвасталась подарком от маленького внука

Татьяна Лютаева в недавнем интервью призналась, что ее сердце не свободно. После трех браков снова играть свадьбу актриса не торопится. Хотя не стала скрывать, что счастлива с новым избранником. У 55-летней артистки есть дочь Агния Дитсковските, которая подарила ей внука Федора. Также у женщины есть сын Доминик. Наследники пошли по стопам матери и связали свою жизнь с актерской деятельностью.

Лютаева время от времени видится с дочкой и общается с внуками. После расставания с Андреем Чадовым Агния тайно родила второго ребенка. Пол и имя малыша она до сих пор хранит в секрете, как и имя отца наследника. А вот пятилетний Федор все чаще появляется на публике. То Чадов возьмет его с собой на тренировку, то мама поиграет с ним на пляже в отпуске. А на днях малыш побывал в гостях у бабушки. Татьяна похвасталась подарком от внука.

На новом фото актриса позирует в панамке в горох с бантом. Изделие ручной работы, и выполнено, к слову, из бумаги. Лютаева с удовольствием позировала со своей стильной обновкой, накрасив губы алой помадой.

«Счастье быть бабушкой, панамой обеспечена», — написала она.

Поклонники оценили снимок. Одни восхитились красотой актрисы, а другие были очарованы подарком маленького Феди. «Какой умничка! Красиво получилось!», «Очаровательная бабушка», «Очень красиво! Модно! Стильно! Молодeжно», «Изысканно и элегантно. Умница внук», «Какая красивая панама», «Прелесть какая», «Нарядно», — прокомментировали пост подписчики.