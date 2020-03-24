«Продолжение нас»: Ольга Бузова напомнила о дезинфекции мобильного телефона

Мобильный телефон давно стал неотъемлемой частью повседневности большинства жителей планеты. Более того, некоторые настолько срослись с гаджетом, что даже спят с ним. Телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова призвала своих подписчиков внимательнее следить за чистотой своего смартфона, тем более в опасное время коронавируса.

«Все, что мы трогаем в течение дня, может остаться у нас на телефоне. А мы потом начинаем его касаться только что вымытыми руками. Самое простое, это просто пользоваться санитайзером для рук и протирать таким же антисептиком несколько раз в день телефон, может и в привычку войдёт», — пояснила певица.

Звезда подчеркнула, что сама поддерживает гигиену своего телефона уже давно.

Кстати, многие коллеги Бузовой в Сети обратили внимание пользователей на гигиену. Они запустили в «Инстаграме» Мойдодыр-челлендж, и снимают лайфхак-видео о том, как правильно нужно мыть руки.