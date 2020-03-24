«По локоть»: Водонаева пожаловалась на шрамы от кошачьих когтей

Еще со времен своего участия в телепроекте «Дом-2» Алена Водонаева проявила большую любовь к усатым-хвостатым – многие поклонники звезды телестройки еще помнят ее кота Кокоса, которого ей подарила Ксения Собчак. Теперь же времена другие, и предпочтения у Водонаевой – тоже. Сейчас скандальный блогер является хозяйкой кота солидной породы – огромного черного мейнкуна по кличке Эскобар. У зверя даже есть отдельный аккаунт в Инстаграм.

В личном микроблоге телеведущая пожаловалась, что из-за своей любви к коту она уже два года ходит с царапинами.

«По локоть хаотичные царапины в разные стороны и разных размеров. На ногах тоже имеется пара знатных шрамов» — рассказала звезда.

Подписчики Водонаевой согласились с ней, что с котами по-другому не бывает. Ведь порой так сложно удержаться и не потискать пушистого мурлыку, чему не всегда он бывает рад и торопится выпустить когти.

А вы любите кошек?