Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо после возвращения в Россию

Девушка не публикует фото с мужем и не говорит о нем после семейного скандала в Америке.

Оксана Самойлова в феврале снова стала мамой. Она родила долгожданного сына Давида в Майами. На родах за границей настоял ее муж Джиган, хотя дочери пары появились на свет в России. Казалось, что четвертый ребенко только укрепит отношения влюбленных, но не прошло и месяца, как рэпер попал в рехаб. Что именно произошло в звездной семье, неизвестно. После долгого молчания. Оксана опровергла слухи, что муж поднял на нее руку.

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На днях супруги вернулись домой. Джиган стал проводить время в своей звукозаписывающей студии, а его возлюбленная стала разбирать чемоданы. Им предстоит две недели провести на карантине, что расстроило девушку. Однако она старается не отчаиваться. Модель публикует трогательные фото с детьми, а вот о муже даже не говорит. «Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью», — написала она на днях в соцсети.

А накануне Джиган позвал домой друзей и устроил вечеринку. Оксаны не было видно рядом с супругом, а вот дети бегали среди гостей. Рэпер решил поиграть в восточные сказки. Королеву , которой он признался в любви, сыграла бразильская певица Габи, участница четвёртого «Голоса». Неизвестно, что именно повлияло на Самойлова, вечеринка во время карантина или посторонние люди в из доме, но она сняла обручальное кольцо.

На новом фото, где девушка укачивает сына, у нее на безымянном пальце нет заветного колечка, которое еще недавно поблескивало на солнце. Поклонники переживают, что пара готовится к разводу. Самойлова предпочитает пока не говорить о том, что сделал Джиган. Все это только настораживает общественность. Примечательно, что пока рэпер был в рэхабе, она успела побывать в больнице с сыном.