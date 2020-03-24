«Люблю тебя бесконечно»: Водянова с семьей отпраздновала 14-летие дочки от бывшего мужа

Наталья Водянова находится на самоизоляции. Модель впервые за долгое время проводит целые дни дома со своими близкими. Она общается с мужем Антуаном Арно и пятью детьми. Все они находятся в особняке во Франции. На днях модель показала, чем занимается на карантине. Ее дочь Нева и сын Виктор учатся играть на гитаре, а младшие сыновья Максим и Роман коротают время, строя башню из лего. Сама модель готовит вкусные блюда для семьи.

А 24 марта единственной дочке Водяновой от бывшего мужа Джастина Портмана. Неве исполнилось 14 лет. В честь этого события девушка устроила праздник. Она испекла торт. Модель поздравила наследницу и поделилась трогательными фото с именинницей. На них девочка то позирует с братом Лукасом, то с мамой.

«Сегодня, 14 лет назад, в мою жизнь вошло яркое солнце. Ты была ничем иным, как радостью для всех вокруг нас, и я так горжусь тем человеком, которым ты становишься — ты та, кто среди нас наиболее сознательно относится к природе и животным, постоянно вдохновляя всех нас. Пусть твое доверие к своей цели и пути будет расти вместе с тобой. Желаю тебе найти истинное счастье и любить свои трудные времена так же сильно, как и хорошие. Люблю тебя бесконечно и надеюсь, что торт с брауни, который я сейчас делаю, такой же вкусный, как его запах», — написала девушка.

Лукас, который старше своей сестры всего на пять лет, тоже написал теплые слова девочке. Он показал снимки, на которых Нева забралась к нему на спину вместе с котом. «Ты так быстро растешь, что за тобой трудно угнаться — ты моя любимая младшая сестра, и я надеюсь, что ты никогда этого не забудешь! С днем рождения Нева а теперь извините меня, я должен вернуться к игре в Animal Crossing с тобой», — отметил юноша.