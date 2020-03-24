«Зависть, наверно»: молодые актрисы отказываются сниматься в кино вместе с Ходченковой

Молодые актрисы отказываются сниматься в кино со Светланой Ходченковой. Об этом сама артистка рассказала Федору Бондарчуку в передаче «Кино в деталях». Света отметила, что для нее стало неприятным сюрпризом подобное поведение девушек, потому что за большое количество лет перед камерой с этим она столкнулась впервые.

«На площадку они приходили, нормально репетировали, а потом им сказали, что я — продюсер и их же партнер, и они так сразу расплывались…Внутренние барьеры какие-то сразу начались у девочек. Некоторые даже говорили: «Кто в главной роли? Ходченкова? Нет, не пойдем», — улыбнулась она.

Светлана разъяснила — к таким вещам она относится философски. Актриса уверена, что невозможно нравиться всем, «да и цели нет такой».

«Зависть, наверно. Не знаю. Может быть, я с коллегами мало общаюсь в последнее время, но раньше я такого не видела и не замечала. Мне так неинтересно это. Есть какие-то другие дела, которыми можно заниматься», — резюмировала она.

Недавно Светлана появилась в спортивной драме «На острие». Там Ходченкова исполнила роль именитой саблистки Александры Покровской, которой, чтобы доказать свою непоколебимость, предстоит взять олимпийское золото. Однако отдавать чемпионство не планирует перспективная провинциалка Кира Егорова в исполнении Стаси Милославской.