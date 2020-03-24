«В отца, конечно»: Агата Муцениеце не смогла отучить четырехлетнюю дочь флиртовать

Агата Муцениеце последние недели занимается оформлением развода с Павлом Прилучным. Супруги после девяти лет отношений расстались, но продолжают поддерживать дружеские отношения. У них подрастают дети: Тимофей и Мия. Пока пара им не рассказала о случившемся, так как не хотят им навредить. Агата живет в трехэтажном особняке и иногда ездит в квартиру, а ее муж находится в разъездах, поэтому вместе по мере возможности заботятся о наследниках.

«Я привила любовь своих детей к этой деревне. Они уже сейчас весной начинают: «Мама, когда мы поедем в деревню»», — поделилась она. «У каждого ребенка своя жизнь. Во-первых, это отдельная от тебя личность. Если это твой ребенок, то это не значит, что он должен возле твоей груди сидеть 40 лет, как у некоторых бывает», — высказалась звезда в передаче для YouTube-канала PeopleTalk TV.

Муцениеце не стала скрывать, что дети знают о том, что у них известные родители. Они смотрят шоу «Голос. Дети», которое она недавно снова стала вести. По словам актрисы, дочка собралась участвовать в музыкальном проекте в следующем году. Она намерена ее поддержать, если Мия не передумает. Агата подчеркнула, что хочет быть другом для своих детей. Она покупает им все. Девушка понимает, что балует малышей. Она объяснила, что не запрещает ничего наследникам, так как считает, что это плохо обернется потом.

Муцениеце объяснила, что у них с Пашей нет правил или распределения ролей дома. «Единственное, о чем он меня просил — демонстративно при детях не спорить с его мнением. Я стараюсь», — пояснила актриса.

Также Агата призналась, что дочка растет кокеткой. В свои четыре года она умеет флиртовать. «В отца, конечно. Ну не знаю, в кого она такая, может в бабушку. Просто невозможно этому научиться. Она краснеет, бледнеет», — рассказала жена Прилучного. Она вспомнила, как девочка одним взглядом влюбила в себя продавца, который в итоге подарил ей браслет. Отучить девочку от флирта она пока не смогла. Актриса не понимает, как это сделать. Ко всему прочему, кроха любит Егора Крида, поэтому недавно на день рождения актрисе пришлось уговорить друзей найти певца, и попросить его позвонить Мии и поздравить ее.