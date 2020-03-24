«Всегда хотела мальчика»: Воеводина рассказала, кем видит своего сына в будущем

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала, кем видит в будущем своего маленького сына Леона. Напомним, наследник появился в браке россиянки с Мухаммадом V в июне 2019 года. Некоторое время в королевской семье царила идиллия, однако потом стало известно, что Мухаммад отказался признавать Леона своим сыном, подозревая Воеводину в измене.

Оксана вернулась в Россию и продолжает активно работать, чтобы обеспечить своему наследнику достойное будущее. В беседе с фолловерами Воеводина подметила: она считает, что успех ребенка во многом зависит от старания родителей на начальном этапе, поэтому со своей стороны она намерена сделать все возможное, чтобы Леон вырос достойным специалистом своего дела.

Что же касается будущей профессии, то модель уверена – ее сын будет успешным футболистом. В скором будущем Оксана отдаст Леона в специальную секцию, в которой детей обучают владению мячом с 3 лет.

«Я всегда хотела первого ребенка — мальчика. Когда я забеременела, у меня и мысли ни разу не возникло, что у меня может быть дочь. И я всегда хотела, чтобы сын стал спортсменом, и если даже не профессиональным, то хотя бы имел такое увлечение. Поэтому я нацелена на футбол», — разъяснила она.

Отметим, что буквально на днях Леону исполнилось 10 месяцев. Воеводина акцентировала внимание – ее сын опережает стандарты физического развития, поскольку изначально родился очень высоким. Девушка гордится своим наследником, в чем откровенно признается.