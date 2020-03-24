«Это был удар»: сестра Крутого вспомнила первую встречу с Серовым

Сестра композитора Игоря Крутого Алла душевно поздравила Александра Серова с днем рождения и вспомнила момент первого знакомства с исполнителем. Отметим, что 24 марта артист отмечает 66-летие. Алла поздравила Александра одной из первых и подметила, что Серов вот уже много лет является близким другом ее и брата и воспринимается родственниками как часть общей семьи.

Первое же знакомство Крутой с Серовым произошло, когда девушке едва исполнилось 16 лет. Алла припомнила, что тогда ее будто поразило что-то, ведь Серов был самым красивым молодым человеком из всех, кого она когда-либо встречала.

«Это был удар! Красивее мужчины, на тот момент я и не представляла! А когда я услышала, как он поет на танцах в яхт-клубе города Николаева, поняла, что это мужчина мечты всех женщин Советского Союза! Мне завидовали все мои подружки! Я пронесла любовь к голосу Саши сквозь все годы дружбы!» — отметила она.

Крутая пообещала Серову, что их дружба будет существовать вечно.

«Саня, дорогой! С днем рождения! Будь здоров, живи долго! И лучше тебя никто не поет все твои песни!!!» — призналась в любви она.