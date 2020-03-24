Еще и актриса: Ольга Бузова сыграла врача, влюбившегося в пациента

24 марта блогер Давид Манукян выложил в Instagram видео в поддержку своей песни «Малая». Ролик напоминает клип, но обладает своей романтичной историей. В нем Дава и его возлюбленная Ольга Бузова сыграли парня и девушку, между которыми завязались чувства.

Сюжет, правда, получился довольной ванильным. На девушку в подворотне нападают двое гопников. На помощь ей приходит герой Давы, которому крепко достается о хулиганов. Красавица, которую играет Ольга, сбегает, но позже оказывается, что она работает врачом в больнице, куда доставляют ее раненного защитника. Бузова рвется ухаживать на этим пациентом, но главврач говорит, что для такого тяжелого случая нужен более опытный доктор. Тогда девушка признается начальнику, что этот парень спас ее жизнь.

Когда Дава приходит в сознание, он тут же узнает свою случайную знакомую и говорит, что знает, почему она так отчаянно хочет поставить его на ноги.

— Это меньшее, что я могу сделать сейчас для тебя, — печалится героиня Бузовой. — Ты считаешь, это равноценная оплата? — стыдит ее парень. — Как минимум, ты мне должна одно свидание!

Ну а далее романтичный момент под песню Давы.

Подписчики артиста разделились в комментариях. Поклонники пары пишут, что ролик получился трогательным и искренним, а хейтеры критикуют актерскую игру Бузовой.