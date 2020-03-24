«Я возьму огнетушитель»: Басков пообещал устроить Буйнову жаркий юбилей

Николай Басков пообещал устроить своему давнему другу Александру Буйнову жаркий юбилей. Напомним, что 24 марта народному артисту России исполняется 70 лет, однако из-за пандемии коронавируса пышное празднование было решено перенести. Чтобы именинник не грустил, Николай решил поддержать его и гарантировал, что вечеринка все же состоится и он даже принесет на нее средства борьбы с пламенем.

«Мы еще обязательно отметим твой юбилей и погуляем незабываемо и жарко! Я возьму огнетушитель», — по-доброму поиронизировал он.

Басков также не мог не отметить в своем поздравлении и набор отличных качеств характера Буйнова. Он акцентировал внимание, что Александр сделал большой вклад в отечественную эстраду как артист. Коллегу по сцене Николай назвал «человеком-эпохой».

«Ты — невероятный артист, твои песни стали судьбоносными в жизни многих людей. Ты всегда несешь радость и позитив, оставаясь необыкновенно тонким музыкантом, большим исполнителем с неповторимым тембром! Желаю тебе здоровья, вечного драйва, любви безмерной, исполнения всего задуманного! Неуемная энергия, доброта, гостеприимство, умение дружить, высокий профессионализм — пусть все присущее тебе будет всегда!» — сказал Басков.