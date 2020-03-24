«Идем в одну ногу с модой»: пожилая жена Гогена Солнцева сменила имидж

Гоген Солнцев был счастлив с пожилой женой Екатериной Терешкович только несколько месяцев. После того, как его избранница сделала пластическую операцию, их отношения дали трещину. Сначала шоумен ревновал супругу, а потом сам уехал отдыхать с другой женщиной. Поклонники с интересом следят за развитием событий. Недавно казалось, что пара вновь обрела гармонию. Супруги решили завести ребенка.

А недавно Гоген поделился новыми фото жены. Екатерина с приходом весны сменила имидж. Она снова сделала креативную короткую стрижку и покрасилась в ярко-рыжий цвет. «Новый образ Катюши! Мы с моей супругой идем в одну ногу с модой и новыми тенденциями», — писал шоумен. А спустя несколько дней, как оказалось, Терешкович ушла из дома. Солнцев взмолился, чтобы она вернулась к нему.

«Катюша говорила, что на этой фотке я очень похож на Джастина Бибера, а вам как кажется? Катенька говорила, что если и уйдёт от меня, то только к Джастину… Катерина, вернись, пожалуйста, домой! Я буду для тебя каждый день русским Джастином Бибером! Или даже, если хочешь, познакомлю тебя с ним лично! Как только самолёты начнут летать, полетим знакомиться! Полина, знаю, что ты прочтёшь и передашь это маме! Катрин, я очень скучаю…» — написал Гоген.

Поклонники переживают за пару. Теперь они просят Екатерину прислушаться к возлюбленному и вернуться домой. Они не сомневаются, что между ними настоящая любовь. Хотя первое время после свадьбы Гогена часто обвиняли в пиаре.