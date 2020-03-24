«Нам с тобой повезло»: сестры Бузовы поздравили в Сети маму с днем рождения

В личных микроблогах в социальной сети Инстаграм певица и телеведущая Ольга Бузова и ее младшая сестра Анна разместили видеопоздравления, посвященные их матери Ирине Александровне. Девушки поздравили родительницу с ее 59-летием.

Анна посвятила маме видеоподборку совместных фото и поблагодарила за любовь, доброту и заботу.

«Мамуль! С днём рождения! Никогда не устану повторять, как сильно нам с тобой повезло», — написала брюнетка.

А сестра Анны Ольга Бузова исполнила с именинницей зажигательный танец. Поющая телеведущая отметила, что у ее мамы потрясающая энергетика и она вечно молода. Некоторые подписчики поспешили согласиться со звездой и отметили, что женщина на самом деле выглядит очень молодо и свежо для своего возраста.