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«Нам с тобой повезло»: сестры Бузовы поздравили в Сети маму с днем рождения

Внешний вид матери поразил некоторых подписчиков сестер Бузовых.

«Нам с тобой повезло»: сестры Бузовы поздравили в Сети маму с днем рождения
Певица Ольга Бузова. Фото: Инстаграм

В личных микроблогах в социальной сети Инстаграм певица и телеведущая Ольга Бузова и ее младшая сестра Анна разместили видеопоздравления, посвященные их матери Ирине Александровне. Девушки поздравили родительницу с ее 59-летием.

Анна посвятила маме видеоподборку совместных фото и поблагодарила за любовь, доброту и заботу.

«Мамуль! С днём рождения! Никогда не устану повторять, как сильно нам с тобой повезло», — написала брюнетка.

А сестра Анны Ольга Бузова исполнила с именинницей зажигательный танец. Поющая телеведущая отметила, что у ее мамы потрясающая энергетика и она вечно молода. Некоторые подписчики поспешили согласиться со звездой и отметили, что женщина на самом деле выглядит очень молодо и свежо для своего возраста.

«Мама молодеет год от года», «Какая мама молодая, сестра будто!», «Молодая женщина», «Такая молодая мама!», «Я думала, это подруга! Такая молодая мама, пусть всегда так хорошо выглядит», — и это лишь часть комментариев под публикацией Ольги Бузовой.

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