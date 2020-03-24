Легендарная группа LInkin Park даст онлайн-концерт

После смерти лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона о коллективе почти ничего не было слышно. Музыканты занялись сольными проектами, и некоторым казалось, что восстановить былой успех им уже не удастся.

Но внезапно в официальном Instagram-аккаунте коллектива появился пост, удививший многих поклонников группы. Во вторник, 24 марта, в 21:00 по московскому времени, на официальном Youtube-канале коллектива состоится онлайн-концерт. Мероприятие будет посвящено 20-летию легендарного альбома Hybrid Theory, с которого к Linkin Park и пришел успех.

Музыканты обещают показать невиданные ранее записи концертов и видеоролики, сделанные в далеком 2001 году и до сих пор пылящиеся на полках участников коллектива.

Напомним, альбом Hybrid Theory был представлен в 2000 году, за первый год было продано более пяти миллионов копий, а в 2005 году он приобрел «бриллиантовый» статус.