«Весна в этом году без меня»: Диана Арбенина порадовалась самоизоляции

Певица нашла облегчение в том, что ни в кого не влюбится в марте.

Известный рок-музыкант Диана Арбенина, как и множество артистов, отправилась на домашнюю самоизоляцию. Лидер «Ночных снайперов» рассказала поклонникам в Instagram, что свела все контакты к минимуму, делает уроки с детьми и играет с ними в шахматы, печет сухарики и читает книги. При этом она находит свое нынешнее состояние совершенно непривычным для себя.

«Дом в шоке от того, что видит меня каждый день. Постель каждую ночь не верит своему счастью находить меня в себе. Я музыкант с 26-летним стажем, без опыта быть дома. Теперь я только дома. Я так же незыблема в нем, как его стены», — написала 45-летняя артистка.

Впрочем, большой плюс в самоизоляции Диана тоже нашла. Она отметила, что впервые в жизни март для нее не опасен, то есть певица не выйдет на улицу, не встретит незнакомого человека, в которого влюбится до головокружения, не пригласит его на чай и так далее.

«Весна в этом году без меня. А я без весны. И только солнце светит так, будто ничего не происходит», — поэтично прокомментировала ситуацию рок-звезда.

Напомним, ранее Арбенина объясняла журналистам, почему не может выйти замуж второй раз. Артистка рассказала, что стала настоящей заложницей свой профессии. Позже она заявила, что девушкам вообще не стоит идти в шоу-бизнес, если они хотят создать нормальную семью.