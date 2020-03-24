Анфиса Чехова сверкнула пышными формами в нижнем белье и чулках

Анфиса Чехова в свое время стала знаменита благодаря эротическому шоу, которое она вела. Теперь она продолжает строить карьеру на телевидении. Девушка ведет разные передачи, снимается в кино и воспитывает сына Соломона. Поклонники не перестают восхищаться красотой знаменитости. 42-летняя девушка обладает пышными формами. Она не стремится к модельной фигуре, так как знает, что мужчины и женщины ценят в ней ее соблазнительные формы.

В отличие от многих звезд, Чехова отказалась от самоизоляции. Она отметила, что должна работать, так как у нее нет мужа, который бы приносил деньги. К тому же, девушка заботится о сыне, поэтому не может позволить себе незапланированные каникулы.

В своем аккаунте Чехова поделилась откровенным видео. Она облачилась в черное кружевное белье и компрессионные чулки. Ее талию подчеркнул скрещенный пояс от медицинского изделия. Объемные локоны телеведущей были зачесаны на одну стороны. Макияж smoky eyes подчеркнул природную красоту ее глаз. Она прошлась в гардеробной, покачивая бедрами.

«Компрессионные чулки, однако, толкают на грех», — отметила Анфиса.

Поклонники были сражены эротическими кадрами. Им не часто удается лицезреть звезду в нижнем белье. Многие одарили ее комплиментами.