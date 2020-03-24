«Могу еще год не выходить из квартиры»: Водонаева принялась публиковать старые фото

В последние дни скандальная модель Алена Водонаева, как и множество звезд, поддерживает домашний карантин, отказавшись от тусовок и фотосессий. При этом ее страница в Instagram не страдает отсутствием фотографий. Не имея новых снимков, женщина обратилась к «запасам», хранящимся на ее телефоне, которые еще не были выложены в Сеть. В ход пошли фото и видео с ее летнего путешествия по Америке вместе с сыном.

«При ситуации, когда сидишь дома, есть опасность опубликовать в Инстаграме все, что накопилось в телефоне. Учитывая то, столько всего есть в моем телефоне, я смело могу еще год не выходить из квартиры», — похвасталась модель.

На одной из американских фотографий Водонаева запечатлена в купальнике, вид сзади. Мужчина, сделавший этот снимок, порадовался в комментариях, что его работа наконец-то выложена в Сеть.

Алена ответила укорила друга за то, что тот сфотографировал ее «жирный зад», и отметила, что снова «жиреет на карантине». После этого фанаты модели начали наперебой писать, что с ее фигурой все в порядке.