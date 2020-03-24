«Словно викинг»: Юрий Антонов показал себя с густой бородой

На снимке, опубликованном в Сети, у народного артиста также длинные волосы.

Многие из нас давно привыкли к образу Юрия Антонова, не представляя его никак иначе. Но оказалось, что в молодости артист любил экспериментировать с имиджем.

В какой-то момент он даже ходил с бородой и длинными волосами. Об этом узнали поклонники музыканта, увидев его архивный снимок в Instagram.

«Эх, борода!» — с тихой грустью подписал кадр любимец миллионов.

Подобный внешний вид не оставил равнодушным его поклонников. «Словно благороднейший рыцарь из английской истории!», «Такого Антонова я еще не видела!», «Словно викинг, века так из десятого», «Это 1971 год, Юрий Михайлович — солист ВИА «Добры молодцы». Тогда среди молодежи модны были длинные волосы и бакенбарды», — можно увидеть в комментариях блога звезды.

Не смогла сдержать эмоций от фотографии и телеведущая Яна Чурикова.