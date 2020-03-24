30 лет вместе: Филипп Янковский поделился секретом семейного счастья с Оксаной Фандерой

В этом году одна из самых знаменитых пар отечественного шоу-бизнеса: Филипп Янковский и Оксана Фандера — отмечает 30-летие супружеской жизни. Они познакомились на дне рождения общего друга, а уже через месяц Филипп сделал Оксане предложение руки и сердца. Спустя три десятилетия на вопрос, как им удается идти рука об руку столько лет, Филипп Янковский раскрыл порталу КиноРепортер секрет семейного счастья.

«Это любовь. Чтобы так долго вместе прожить, надо быть с юмором и стараться легче ко всему относиться. Кстати, как и в профессии артиста — нельзя быть слишком серьезным», — поделился артист.

У актерской четы в браке появилось двое детей, которые пошли по стопам известных родителей и прародителей. 29-летний Иван за свои успехи в отечественном кинематографе уже дважды становился лауреатом отечественной премии «Золотой орел», а 25-летняя Елизавета реализует себя на театральной сцене. На девушку родители возлагают большие надежды.