«Стараемся оценок не давать»: Филипп Янковский высказался о творчестве сына и дочери

В браке у Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры двое детей – 29-летний Иван и 25-летняя Елизавета. Наследники артистов пошли по стопам своих знаменитых предков, и уже достигли определенных успехов.

Например, Иван дважды стал лауреатом кинопремии «Золотой орел». Елизавета, по словам отца, блестяще выступает на театральной сцене – она задействована в спектакле «Человек из рыбы» в МХТ. Однако знаменитый представитель фамилии Янковских в интервью порталу «КиноРепортер» признался, что они с супругой Оксаной талант детей не обсуждают.

«Мы стараемся оценок не давать. Как и во всех нормальных семьях, мы просто любим и поддерживаем своих детей. Но не хотелось бы обсуждать родных», — высказался Янковский.

Особую гордость, по словам родителя, у всей семьи вызывают работа Ивана в фильме «Дама пик», за которую тот получил первого «Орла», и театральная роль на сцене Театра им. Ермоловой в постановке «Утиная охота».

Что касается нашумевшего «Текста», который принес его сыну вторую награду, то Филипп Янковский оказался немногословен. Он смотрел картину, и она ему «понравилась».