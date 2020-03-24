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«Так расположились звезды»: Буйнов признался, что был влюблен в Пугачеву

По словам исполнителя, во время гастрольной жизни между музыкантами возникали симпатии.

«Так расположились звезды»: Буйнов признался, что был влюблен в Пугачеву
Буйнов признался, что был влюблен в Пугачеву/http://globallookpress.com/

Музыкант Александр Буйнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что был влюблен в певицу Аллу Пугачеву. Какое-то время они вместе выступали в группе «Веселые ребята». Но, как отметил исполнитель, симпатия у него к Примадонне родилась гораздо раньше.

«Мы пели во втором отделении, а она в первом. Тогда она еще не была в «Веселых ребятах». Так расположились звезды. Меня до глубины души задевал ее голос. Ее подача песен. Тогда не было пластинок и радио. Это была сильнейшая подача. Я влюбился. Предложил нашему руководителю Слободкину позвать ее в «Веселые ребята». Он сказал: «Ладно, посмотрим». Оказалось, он давно кадрил ее в ансамбль. Дальше все было сказочно до определенного момента».

Александр Буйнов

По словам Буйнова, во время гастрольной жизни между музыкантами всегда возникают симпатии.

«Все мы были тогда женаты. Алла даже по-моему уже развелась. Просто было очень комфортно нам всем вместе», — отметил он.

Впрочем, дальше флирта их отношения не пошли.

«Позже я написал для нее песню, когда она была уже суперзвездой СССР. Композиция «Жизнь меня бросала в разные вагоны». Алла всегда ее пела на концертах, хоть композиция была не самой популярной в ее репертуаре», — заметил Буйнов.

Тэги

Александр БуйновАлла ПугачеваГруппа "Веселые ребята"Павел СлободкинПрограмма "Судьба человека"
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