«Времена тяжелые»: Гузеева поделилась рецептом «антикризисного» супа

Блогер Анастасия Ивлеева недавно призналась, что совсем не умеет готовить, но вот вдруг сама приготовила салат. Свои кулинарные подвиги на кухне снимает на видео и Анна Семенович.

А вот Лариса Гузеева и раньше делилась рецептами любимых блюд. Теперь же телесваха призвала своих подписчиков к экономии и, «поскребя по сусекам», сварила антикризисный фасолевый суп. Свои секреты актриса раскрыла в сторис личного инстаграм-аккаунта.

«Возьмите соленые помидоры без кожицы и бросьте их сюда. Или в банке у вас маринованные. Это только придаст вкус. Все используем, ребята, времена тяжелые, деньги давайте экономить, перестанем гулять по буфетам. Все будем делать с умом, разумно и правильно, я, чем смогу, посоветую», — призвала Гузеева подписчиков.

Среди кулинарных тонкостей, которыми пользуется звезда при приготовлении этого первого блюда, есть и авторский секрет. Гузеева поспешила приоткрыть и его.

«Мой секрет – это пастила, на нее сейчас спрос невелик. Потому что скоро лето. Она придаст супу оригинальную сладость. Если у вас нет пастилы, но у вас есть немножко сухофруктов, замочите курагу — две штучки, чернослив — одну штучку, мелко-мелко порежьте. И в кастрюлю», — поделилась знаменитость.

Результат своего кулинарного творчества телеведущая показала в отдельной публикации. В подписи к фото с супом она призналась, что в ситуации с полупустым холодильником или когда запасы на исходе, она способна сотворить что-нибудь приличное и вкусное.