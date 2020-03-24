«Елка продемонстрировала члена семьи»: певица заявила о сенсации

В личном блоге артистка показала своего мохнатого друга.

Певица Елка сделала неожиданное заявление в личном блоге. На своей страничке в Instagram звезда опубликовала фотографию с пятнистой кошкой, дав кадру очень интригующее название.

«Ну ладно, ловите сенсацию. Как думаете, как зовут?» — написала она.

Подписчики Елизаветы (настоящее имя звезды) быстро подхватили шутку, комментируя пост.

«Елка продемонстрировала члена семьи. Шок-контент», — написал один из фолловеров.

Другой поклонник певицы предположил, что ее четвероногого друга зовут Тихон, неожиданно организовав в аккаунте звезды настоящий флешмоб. Люди один за другим стали массово писать, что это именно Тихон. Впрочем, были и другие версии клички кошки, например: Наколенник, Елка, Елизавета Вольдемаровна, Лиза, Елочка, Лиза-2, Сенсация и другие.

А по вашему мнению, как зовут кошку Елки?