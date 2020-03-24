«Какая чувственность»: Екатерина Климова показала на фото, как менялась с годами

Екатерина Климова свободное время решила посвятить домашнему хозяйству и делам, до которых раньше не доходили руки. Она постирала подхваты с кистями для штор, не забыв спросить у своих поклонников совета, как это сделать правильно.
Судя по всему, актриса воспользовалась чьей-то рекомендацией, поскольку в stories Instagram Климовой появился благодарственный пост.
Кроме того, кинозвезда разобрала шкафы с документами и фотографиями. Результат этой работы любимица российской публики продемонстрировала в личном блоге, смонтировав из архивных снимков клип о том, как она менялась с годами.
«Какая чувственность», — восхитилась кадрами актриса Людмила Толкалина.
Многие отметили, что 42-летняя артистка только хорошела со временем.