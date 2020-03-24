Максим Виторган восхитился сыном своей возлюбленной от Кирилла Плетнева

Девушка Максима Виторгана, Нино Нинидзе, не балует своих поклонников семейными кадрами. Ее сын Сандрик от брака с актером Кириллом Плетневым — нечастый гость на страничках ее социальных сетей. Однако в этот раз она сделала исключение, опубликовав редкое видео с его участием.

Светловолосый четырехлетний малыш в кадре играется с тенью, воображая какого-то сказочного персонажа.

«Игра с тенью» или изоляция малыша», — подписала видео Нино.

Одним из первых на пост Нинидзе отреагировал артист Максим Виторган. Он оставил на личной страничке своей возлюбленной несколько восторженных смайлов и текст: «Короткометражка «Карантин и карапуз».

Напомним, актриса Нино Нинидзе состояла в браке с актером Кириллом Плетневым. В конце 2015 года у них родился сын Александр или, как его зовут дома, Сандрик. Малыш очень похож на своего отца, за спокойный характер родители зовут его Маленьким Буддой. Развелись супруги в 2019 году.