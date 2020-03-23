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«Он помолодел»: Воробей поздравила Петросяна с возможным пополнением в семье

Юмористка искренне порадовалась за коллегу по цеху и его молодую супругу.

«Он помолодел»: Воробей поздравила Петросяна с возможным пополнением в семье
Елена Воробей/Фото: https://www.instagram.com/p/B5CupZbIic0/

Комедиантка Елена Воробей поздравила Евгения Петросяна с пополнением в семье. Напомним, в понедельник, 23 марта, СМИ сообщили о том, что 74-летний юморист и его молодая супруга Татьяна Брухунова стали родителями.

Недавно влюбленные летали в Дубай, где, по уверениям журналистов, и появился на свет их первый совместный ребенок. Малыша на свет воспроизвела суррогатная мать.

Несмотря на то, что и Петросян, и Брухунова факт появления ребенка не подтвердили, многие решили поздравить своих любимцев со столь важным событием. Присоединились к теплым словам и некоторые знаменитости.

Так, Елена Воробей удивилась полученной новости, но поспешила пожелать юмористу всего доброго. «Собеседнику» Воробей рассказала, что видела Брухунову осенью 2019 года – тогда у Татьяны не было и намека на беременность. В случае, если это действительно правда, то теперь у Петросяна и Брухуновой начнется другая, еще более счастливая жизнь.

«Я с восхищением отношусь к нестандартным парам. Сейчас однозначно бросается в глаза, как Евгений Ваганович рядом с Татьяной стал прекрасно выглядеть, он помолодел», — отметила Воробей, акцентировав внимание, что на том, что счастья заслуживают люди любого возраста и любой профессии.

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