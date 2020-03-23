«Он помолодел»: Воробей поздравила Петросяна с возможным пополнением в семье

Юмористка искренне порадовалась за коллегу по цеху и его молодую супругу.

Комедиантка Елена Воробей поздравила Евгения Петросяна с пополнением в семье. Напомним, в понедельник, 23 марта, СМИ сообщили о том, что 74-летний юморист и его молодая супруга Татьяна Брухунова стали родителями.

Недавно влюбленные летали в Дубай, где, по уверениям журналистов, и появился на свет их первый совместный ребенок. Малыша на свет воспроизвела суррогатная мать.

Несмотря на то, что и Петросян, и Брухунова факт появления ребенка не подтвердили, многие решили поздравить своих любимцев со столь важным событием. Присоединились к теплым словам и некоторые знаменитости.

Так, Елена Воробей удивилась полученной новости, но поспешила пожелать юмористу всего доброго. «Собеседнику» Воробей рассказала, что видела Брухунову осенью 2019 года – тогда у Татьяны не было и намека на беременность. В случае, если это действительно правда, то теперь у Петросяна и Брухуновой начнется другая, еще более счастливая жизнь.

больше по теме Брухунова ответила на слухи о рождении ребенка от Петросяна Ранее СМИ сообщили, что в семье юмориста и его молодой супруги произошло пополнение.