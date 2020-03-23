«Зато весело»: сестра Жанны Фриске нарушила карантинный режим

Сестра Жанны Фриске Наталья нарушила карантинный режим. Вот уже два месяца 34-летняя родственница знаменитой певицы живет в Велигаме на Шри-Ланке. Как и во многих других странах земного шара, здесь объявили карантин из-за коронавируса, но, несмотря на это, Наталья возвращаться на родину не спешит. Подписчикам она рассказала, что выбрала остаться на острове, чтобы не столкнуться с особенностями пребывания в России.

На днях же Наталья Фриске нарушила карантинный режим и отправилась за покупками сначала в местный магазин, а потом на рынок. Россиянке пришлось выстоять длинную очередь, чтобы попасть внутрь торгового комплекса. Многие покупатели стояли под палящим солнцем, прикрывая свое лицо платками, чтобы защитить дыхательные пути.

«Вот так и живем. Мелкими перебежками от дома к дому с рюкзаками. Зато весело», — с улыбкой отметила она.

Отметим, что напряженная ситуация по коронавирусу наблюдается и в других странах. Так, Виктория Боня рассказала, что во Франции на улицу запрещено выходить без специального разрешения. Если документа все же нет, инспекторы могут оштрафовать нарушителя на 13 тысяч рублей единовременно.