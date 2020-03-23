Домашний пес «ограбил» Лену Перминову

Лабрадор Бадди стащил с хозяйки плед и бросился бегать с ним по особняку.

Модель Лена Перминова поделилась забавным видео в Instagram. Супруга предпринимателя Александра Лебедева показала, как играет с детьми в кукольный домик, при этом на коленях у нее лежит любимец семьи — лабрадор Бадди.

Перминова захотела, чтобы пес проявил больше активности в кадре и стала дуть на его морду. Но такая игра животному не понравилась и отместку он решил стащить с хозяйки ее плед.

Дальше началась потасовка. Питомец никак не хотел слушаться команды отпустить вещь. И Лена, и дети кричали ему отдать плед, вначале в шутку, потом всерьез, но Бадди был непреклонен. Дочь убедила маму отпустить вещь, иначе собака могла ее просто порвать.

Заполучив свой «трофей», питомец бросился вместе с ним наутек, а сын Перминовой бросился вдогонку с игрушечным автоматом, угрожая арестовать хвостатого вора. Звездной матери оставалось только нервно смеяться и приговаривать, что это ее единственный плед.

«Кажется, в нашем доме все потихоньку сходят с ума…», — прокомментировала видео 33-летняя модель.