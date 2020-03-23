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«Убытки посчитать не могу»: коронавирус оставил без еды животных в цирке Запашных

Из-за карантина в развлекательное заведение перестали приходить посетители.

«Убытки посчитать не могу»: коронавирус оставил без еды животных в цирке Запашных
Эдгард Запашный/Фото: https://www.instagram.com/p/B31fBBzJA2x/

Коронавирус практически оставил цирк братьев Запашных без пропитания. Об этом старший из братьев Эдгард рассказал порталу Teleprogramma.pro. Москвичи прислушались к рекомендациям и решили самоизолироваться, из-за чего многие развлекательные заведения также были вынуждены закрыться на время.

Отсутствие постоянного потока ощутил на себе и столичный цирк. Запашный рассказал, что сотрудники и животные сейчас в буквальном смысле выживают, ведь денег, чтобы кормить их, не так уж и много.

«Конечно, нам сейчас очень тяжело. Но нам надо продолжать кормить коллектив, кормить животных, содержать здание. Убытки я посчитать пока не могу, потому что неизвестно, как долго это продлится. К счастью, у нас накопились кое-какие деньги, и мы сейчас их будем тратить», — отметил он.

С финансовыми проблемами могут столкнуться и те, чьи выступления отменились в связи с карантином. Так, многие исполнители признаются, что в период самоизоляции заскучали по работе и очень хотели бы вернуться на сцену. Филипп Киркоров, например, сокрушался, что не сможет показать людям шоу, которое он подготовил на свой день рождения.

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