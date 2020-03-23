«Обстановка напряженная»: Боня поведала, как французы борются с распространением коронавируса

Блогер улетела в Канны, чтобы поздравить с днем рождения бывшего возлюбленного Алекса Смерфита.

Виктория Боня рассказала, как французы борются с распространением коронавируса. Отметим, что на сегодняшний день там официально зафиксировали 16 тысяч случаев заражения.

Кроме того, именно Франция стала страной, в которой начались клинические испытания способов лечения. Сама Вика отправилась в Канны, чтобы лично поздравить своего бывшего молодого человека – олигарха Алекса Смерфита с днем рождения. Мужчине 23 марта исполняется 35 лет.

Порталу Teleprogramma.pro девушка рассказала, что на сегодняшний день в стране приняты достаточно серьезные меры, чтобы избежать массовости. На улицах местные жители стараются сильно не появляться, но когда это необходимо, они занимают очереди в магазины.

Чтобы появиться за пределами дома, нужно иметь специальное разрешение. В ином случае, придется заплатить немалый штраф – около 13 тысяч рублей.

«Обстановка напряженная. Люди с утра уже занимают очереди в магазины, держат дистанции, осторожничают. Но особой паники не ощущается, люди ведут себя прилично», — отметила она.

Боня также акцентировала внимание: сама она от масок предпочла отказаться. Девушка уверена: от заражения они не защитят.