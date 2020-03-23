Разбивая экран: Волочкова посмеялась над хейтерами, вставив свое лицо в мем

Балерине удалось заблокировать группу, в которой сидели ее ненавистники.

Известная балерина Анастасия Волочкова нередко пожинает горькие плоды своей популярности в виде хейтеров, поливающих ее грязью в интернете. 44-летней артистке приходится закрывать комментарии под своими постами и блокировать целые сообщества, распространяющие про нее нелицеприятные слухи.

Для борьбы с ненавистниками в Сети у звезды собрана целая команда профессионалов, которой танцовщица похвасталась в Instagram. Подробностей она раскрывать не стала, но намекнула, что в социально сети «ВКонтакте» заблокирована очередная группа ее злопыхателей.

Свою победу Анастасия отпраздновала старым интернет-мемом, когда мужчина разбивает кулаком монитор компьютера, испугавшись неожиданного появления жуткой картинки. В версии Волочковой вместо пугающего кадра из фильма ужасов на экране героя появилась афиша ее выступления.

«Вот такая истерика у тех завистливых хейтеров и злопыхателей, которые не могут пережить успеха состоявшихся личностей, — пишет балерина. — Сами, сидя на диване, делают репосты на своих гнусных аккаунтах, обливая грязью».

Повеселив подписчиков этим ироничным видео, Волочкова поблагодарила своих настоящих поклонников за любовь и верность, отметив, что занимается творчеством именно для них.