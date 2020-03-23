«Дети не виноваты»: Самойлова рассказала о своем состоянии после произошедшего в Майами

Девушка вернулась в Москву. Она делится кадрами с наследниками, а вот о муже даже говорить не хочет.

Оксана Самойлова не скрывает, что последние недели стали для нее пыткой. Месяц назад, когда у девушки был маленький сын на руках, ее супруг Джиган попал в рехаб.

Что произошло злополучным вечером, до сих пор неизвестно. Ходят слухи, что рэпер стал злоупотреблять запрещенными веществами и поднял руку на возлюбленную. Долгое время модель хранила молчание, но потом внесла ясность. Она заверила, что ее не били, а также девушка отметила, что не собирается лишать мужа родительских прав.

Накануне пара оказалась дома. Самойлова стала разбирать 12 чемоданов, а ее дочки стали прыгать и бегать от радости. Девушка рассказала, что успела побывать в больнице с сыном, пока Джиган находился в клинике. Более того, в США почти все магазины опустели, что пугало девушку. Отдохнув после перелета, Оксана рассказала о своем состоянии после всего произошедшего.

«Мы наконец-то дома! Этот момент я конечно же представляла себе совсем по-другому, но надо привыкать к новой реальности 2020. Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней весёлой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых», — написал она.

Примечательно, что Самойлова не публикует совместные кадры с мужем и не говорит о нем. Это только еще сильнее настораживает ее поклонников. Пока девушка находится с дочками и сыном, Джиган публикует видео из студии звукозаписи. По всей видимости, супруга не подпускает его к себе близко.