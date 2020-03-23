«Амазонка»: Глюкоза в соблазнительном мини-бикини забралась на дерево ради эффектного фото

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, любит путешествовать. В этом году она успела отдохнуть на Мальдивах, где компанию ей составила Ксения Собчак.

В свои 33 года певица обладает стройной и подтянутой фигурой, поэтому даже светская львица не сразу рискнула рядом с ней оголяться. Сейчас артистка находится дома, но не скучает.

больше по теме «Хозяюшка»: Топурия запечатлела подросшую дочку в фартуке и колпаке во время готовки Певица сейчас больше времени проводит с наследницей.

Вслед за Кети Топурией певица решила предаться ностальгии. Глюкоза опубликовала архивное фото, на котором запечатлена на море. В кадре девушка позирует в мини-бикини цвета чайной розы.

Она взобралась на дерево и приняла эффектную позу, показав всю красоту своей фигуры и пикантную татуировку на ягодице. Артистка была без макияжа и с распущенными волосами, что подчеркнуло ее естественную красоту.

Многие поклонники восхитились снимком. Одни одарили ее комплиментами, но нашлись и те, кто посчитал кадр слишком откровенным. «Амазонка», «Сидим в маршрутке. И смотрим, как круто сидеть на дереве», «Какая крутая татуировка», «Ты сводишь с ума», «Может хватить оголяться», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Наталья состоит в браке с бизнесменом по имени Александр. У них подрастают дочери: 12-летняя Лидия и восьмилетняя Вера. Своих наследниц артистка скрывает от общественности.