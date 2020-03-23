Дэниел Крейг оставит своих детей без наследства

Актер Дэниел Крейг решил оставить своих детей без наследства. Как сообщает издание The Sun, артист уверен, что каждый человек в этой жизни обязан либо жертвовать деньги, либо тратить их, а вот от накоплений нет никакого толка.
По словам Крейга, он не принимает саму суть наследования и планы у него поистине грандиозные, перед смертью он планирует либо потратить все свои деньги, либо пожертвовать их на благотворительность. А вот его дети останутся ни с чем, хотя возможно, хоть какое-то имущество хитроумный отец им подарит, но это не точно.
Напомним, за роль в картине «Не время умирать» актер получил 18 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более полутора миллиардов рублей. Помимо этого у Крейга есть дома как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.