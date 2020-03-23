Дэниел Крейг оставит своих детей без наследства

По философии актера, он должен либо потратить все деньги сам, либо отдать их на благотворительность.

Актер Дэниел Крейг решил оставить своих детей без наследства. Как сообщает издание The Sun, артист уверен, что каждый человек в этой жизни обязан либо жертвовать деньги, либо тратить их, а вот от накоплений нет никакого толка.

По словам Крейга, он не принимает саму суть наследования и планы у него поистине грандиозные, перед смертью он планирует либо потратить все свои деньги, либо пожертвовать их на благотворительность. А вот его дети останутся ни с чем, хотя возможно, хоть какое-то имущество хитроумный отец им подарит, но это не точно.

Напомним, за роль в картине «Не время умирать» актер получил 18 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более полутора миллиардов рублей. Помимо этого у Крейга есть дома как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.