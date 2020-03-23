Слово на букву «К»: маленькая дочь Хилькевич запела песню о коронавирусе

Актриса и мама двух маленьких дочек Анна Хилькевич поделилась тем, как объясняла детям суть карантина и необходимость строгих правил гигиены. 33-летняя артистка отметила, что не считает нужным запугивать малышей болезнями и вирусами. Но 4-летняя Арианна все равно задавала неудобные вопросы о том, почему она не ходит в садик, и почему мама стала ходить в маске.

«Это было сложно, мы старались объяснять это тем, что сейчас такая обстановка в стране, называется «карантин». Обсуждения слова на букву «К» не было (очевидно, речь идет о слове коронавирус. — Прим. авт.). Мы все валили на правила, которые ввели члены правительства, говорили, что скоро все пройдет и ничего страшного в этом нет, но дети все равно все слышат», — рассказала звезда «Универа».

Дошло до того, что 22 марта Арианна неожиданно стала напевать сама себе песенку из одного слова — «коронавирус». Актриса удивилась, но порадовалась, что песня ее дочери получилась оптимистичного характера.

Подводя итог полученному опыту, Анна еще раз призвала поклонников не навязывать детям страхи взрослых, чтобы они не выросли мнительными людьми.

А как вы рассказывает детям о карантинных мерах?