«Во что превратилась!»: Бородина предстала без косметики и с седыми волосами

Ксения Бородина отпраздновала свой день рождения в Куршевеле. Телеведущая веселилась в компании мужа Курбана Омарова и подруги Ольги Орловой. Она успела блеснуть в мини-платье и покататься на лыжах со склонов. Однако по возвращении в Москву знаменитости пришлось сесть на карантин. Она признавалась, что регулярно моет руки и следит за гигиеной, но без самоизоляции не обошлось.

Вот уже несколько дней Ксения находится в четырех стенах. Она готовит различные блюда и проводит время с детьми. Карантин не помешал ей делать покупки. Девушка шопится онлайн и хвастается весенними обновками. А накануне она решила опубликовать шуточное видео, на котором показала, как, по прогнозам хейтеров, должны выглядеть знаменитости к концу самоизоляции, если не посещали косметологов и не ухаживали за собой.

«Ну, как вы и говорили, этих звезд только салоны красоты спасали. Волосы вот за две недели во что превратились! Уколов красоты нет, хирурги не помогали две недели! Вот, во что превратилась», — сказала она.

На кадрах у Бородиной седые волосы и обвисшая кожа на лице без косметики. «Когда всем говоришь, что все свое, а карантин все расставил по местам», — поиронизировала звезда.

Поклонники оценили юмор телеведущей. Многие отметили, что она прекрасно выглядит и ей рано переживать о внешности.

«Ой, Ксюш… ты будешь отпадная бабушка», «Все равно красивая», «Сказочница! Ещё молодая и красивая, не надо Ксюше салонов!», «Тебе идет», — прокомментировали пост подписчики.