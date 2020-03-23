«У этого дерева сняла свой первый вайн»: Ивлеева представила себя в старости

Телеведущая пофантазировала над тем, как будут выглядеть нынешние блогеры через 50 лет.

Стало понятно, зачем блогер Настя Ивлеева наклеивала на лицо морщины и примеряла образ вздорной старушки. На странице девушки в Instagram вышло новое видео, стилизованное под автобиографические передачи федеральных каналов. В нем ведущая представила, как она в старости будет рассказывать о своей звездной карьере. Ролик иронично назван «50 лет в Инстаграме».

«Вот у этого дерева сняла свой первый вайн… Или у того…» — ностальгирует «постаревшая» Ивлеева.

Судя по ролику, 70-летняя Анастасия Вячеславовна будет отличаться скверным характером. На видео она охотится за голубями, нервно разбрасывает чипсы и постоянно забывает, с кем ведет беседу. Зато свой брак с рэпером Элджеем телеведущая сохранила до седин. Ему в новом ролике Ивлеевой посвящена отдельная шутка.

«О, супруг мой идет. Алексей Константиныч! Не видит… Это у него еще по молодости с глазами проблемы были», — разыграла Настя встречу с возлюбленным.

Напомним, сейчас ей 29 лет, в которые девушка является обладательницей ТЭФИ и 14,9 миллиона подписчиков в Instagram. Ивлеева славится тем, что любую рекламу может превратить в целое произведение.